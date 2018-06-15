В Брянске маршрутчик проучил не желающего платить пассажира
В Брянске произошел конфликт между водителем маршрутки и пассажиром.
Об инциденте в соцсетях рассказали очевидцы. Они же выложили видео с места происшествия.
По их словам, в пятом часу вечера 18 июня в маршрутку № 59 зашел мужчина. Из-за большого числа пассажиров сесть ему не удалось – на этом основании он отказался платить за проезд.
«Водитель остановил маршрутку прямо посреди проезжей части (на кольце около Московского микрорайона), открыл дверь с фразой «Либо плати, либо выходи». Простояли на кольце минут 10, после чего водитель развернулся на кольце и поехал в обратном направлении, чтобы высадить мужчину на той остановке, на которой он зашел в маршрутку. Все просьбы пассажиров продолжить поездку по маршруту игнорировались», – сообщают очевидцы.
«Если хочешь ехать стоя, тогда жди другую маршрутку, а маршрутчики оборзели совсем (не все конечно, но таких много)», – заключает автор видео.
В комментариях горожане спорят о поведении пассажира и реакции водителя. «Я за водителя, молодец. А пассажир пусть права качает в своем личном авто!» – пишут «дисциплинированные» пассажиры. «В каждой маршрутке должно быть положенное количество стоячих мест, а за то, что нас возят, как сельдь, можно самого водителя высадить на диван домой с лишением прав!» – утверждают их оппоненты.
Напомним, ранее брянцы назвали маршрутки «душегубками», а их водителей – «не выносящими пассажиров».
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