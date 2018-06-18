Брянских заключенных учили толерантности

С брянскими заключенными провели беседу о толерантности.

Как сообщает региональное УФСИН, представитель религиозной мусульманской организации в Брянской области Алим Шахбанович Султанов и помощник начальника УФСИН России по Брянской области по вопросам верующих протоиерей Александр Хомяков встретились со 120 заключенными ИК-2 в Брянске.

Тема беседы – «О толерантности к мировоззрению различных людей как одном из важных принципов противодействию развитию терроризма и экстремизма в России».

Представители религиозных конфессий рассмотрели вопросы формирования уважения к жизни человека и его свободе, к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.

В завершение встречи Алим Султанов и Александр Хомяков ответили на вопросы осужденных.