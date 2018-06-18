В Брянске центр стройности обещал женщинам омоложение в солярии

Женский центр стройности и здоровья в Брянске уличили в распространении недостоверной информации.

Как сообщает региональное УФАС, центр обещал женщинам омоложение в уникальном солярии, которого нет у конкурентов.

«Для того чтобы в рекламе использовать слова «лучший», «самый», «первый», «только у нас», необходимо к нему добавлять критерии, по которым производилось сравнение», – пояснили в УФАС.

Подтвердить тот факт, что только центре стройности и здоровья имеется омолаживающий солярий, его представители не смогли.

Рекламу признали ненадлежащей, компании выдали предписание об устранении нарушения.