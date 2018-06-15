Брянец добился компенсации морального вреда из-за невыплаты зарплаты

Житель Брянска получил от компании не только долги по зарплате, но и компенсацию морального вреда.

Бывший главный инженер предприятия пожаловался в прокуратуру на невыплаченную зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Прокурор обратился в Бежицкий районный суд.

Как сообщает региональная прокуратура, суд обязал предприятие выплатить экс-работнику зарплату, компенсацию за отпуск, проценты за задержку и компенсацию морального вреда – всего 201 тысячу рублей.

Решение суда в силу еще не вступило.