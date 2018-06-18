Трудных брянских подростков «сослали» в отель-клуб «Раздолье»
Для трудных брянских подростков открыли трудовой лагерь.
Как сообщает региональное УМВД, летний трудовой лагерь для детей «Знамя Пересвета» работает на базе отеля-клуба «Раздолье».
С 18 июня по 10 августа запланировано четыре смены по 14 дней, в которых будут находиться 160 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
В первой половине дня подростки будут благоустраивать территорию лагеря, что, отмечают в УМВД, «способствует развитию трудовых навыков, а также бережного отношения к природе и труду других людей». Трудовая деятельность оформлена в соответствии с законом и будет оплачена центром занятости по итогам окончания лагеря.
Во второй половине для подростков организуют оздоровительные, образовательные и культурно-досуговые мероприятия. В их числе посещение Белобережского монастыря, мемориального комплекса «Хацунь», музея-усадьбы Тютчева в Овстуге, подразделений УМВД, а также участие в различных мастер-классах.
Трудовой лагерь для подростков «Знамя Пересвета» существует с 2016 года. Первая профильная смена была проведена для 15 детей. В 2017-м количество отдыхающих подростков увеличилось до 60.
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