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«Приходите завтра»: Валуев ответил девушке, мечтающей о скейт-парке в Брянске

Опубликовано Вчера, 17:40

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос о перспективах открытия скейт-парка в Брянске.

Напомним, народный избранник отвечает на вопросы россиян на сайте по продаже электроинструмента, который он по совместительству рекламирует.

«Я вам уже писала в личные сообщения, но вы так и не дали точный ответ. В Брянске у молодежи до сих пор нет скейт-парка. А потом люди удивляются, что мы портим памятники, площади для прогулок и т. д. А где нам еще развиваться, в Клинцы ездить??? Пожалуйста, мы вас просим с 2013 года!!!» – обратилась к Валуеву Ксения Мельникова из Брянска.

В ответ депутат пояснил, что «в рамках этой конференции» не принимает «жалобы, прошения и т. д.».

«Пожалуйста, пришлите официальное письмо на мой адрес в Госдуме или приходите во время депутатской недели в Брянске», – посоветовал он Ксении ожидающей ответа с 2013 года.

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