Брянцы жалуются на гигантскую электронную очередь на главпочтамте
Брянцы вынуждены томиться в гигантской очереди на главпочтамте.
О ситуации в соцетях рассказала жительница областного центра Ирина Колесникова. В подтверждение своих слов девушка сняла видео.
«Брянский главпочтамт продолжает стабильно поражать брянцев своей электронной очередью, которая призвана повысить уровень обслуживания клиентов, сократить время ожидания. Но на самом деле получается ровно наоборот, – жалуется Ирина Колесникова. – Мы вынуждены томиться в очереди час и более».
По ее словам, на видео – очередь в обеденное время, «вечером она в несколько раз больше».
Жительница Брянска надеется, что руководство главпочтамта предпримет меры к сокращению времени ожидания.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.