Брянцы жалуются на гигантскую электронную очередь на главпочтамте

Брянцы вынуждены томиться в гигантской очереди на главпочтамте.

О ситуации в соцетях рассказала жительница областного центра Ирина Колесникова. В подтверждение своих слов девушка сняла видео.

«Брянский главпочтамт продолжает стабильно поражать брянцев своей электронной очередью, которая призвана повысить уровень обслуживания клиентов, сократить время ожидания. Но на самом деле получается ровно наоборот, – жалуется Ирина Колесникова. – Мы вынуждены томиться в очереди час и более».

По ее словам, на видео – очередь в обеденное время, «вечером она в несколько раз больше».

Жительница Брянска надеется, что руководство главпочтамта предпримет меры к сокращению времени ожидания.