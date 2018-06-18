Брянцев развезут спецтранспортом после игры сборной России

19 июня в Брянске пустят дополнительные автобусы и троллейбусы.

Как сообщает городская администрация, после просмотра матча чемпионата мира по футболу FIFA-2018 с участием российской сборной будут организованы следующие специальные рейсы:

– «Набережная – бульвар Щорса»: отправление двух троллейбусов после окончания матча с интервалом 10 минут;

– «Набережная – мясокомбинат»: отправление двух троллейбусов после окончания матча с интервалом 10 минут;

– «Набережная – площадь Партизан – «Аэропарк» – Дружба – Камвольный комбинат»: отправление одного автобуса после окончания матча;

– «Набережная – площадь Ленина – Курган Бессмертия – Дружба – Камвольный комбинат»: отправление одного автобуса после окончания матча;

– «Набережная – Фосфоритный завод»: отправление одного автобуса после окончания матча.