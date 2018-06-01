Житель Сельцо покаялся в оскорблении полицейского и получил штраф

Жителя Сельцо оштрафовали за оскорбление полицейского.

Как сообщает региональная прокуратура, днем 25 января 31-летний житель Сельцо на улице Кирова в присутствии свидетелей публично обматерил правоохранителя и в результате стал фигурантом уголовного дела.

Во время суда он полностью признал свою вину. С учетом этого обстоятельства, а также принесенных извинений суд ограничился мягким наказанием – штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Приговор в силу еще не вступил.