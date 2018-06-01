В субботу 23 июня брянцы будут работать, в пятницу 29-го – отдыхать

Серьезное ДТП с участием двух «Газелей» случилось утром 20 июня на Краснинском шоссе в областном центре, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Смоленский следком 19 июня 2018 года завел уголовное дело на 31-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном убийстве, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Авария с участием двух иномарок Citroen и Datsun произошла в областном центре на улице Шевченко 20 июня, информирует паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Вяземский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении аферы с использованием служебного положения; женщину обвиняют в присвоении денег, сообщил официальный сайт райцентра.

ДТП с автомобилем «ВАЗ 2115» произошло в Починковском районе в деревне Деребуж, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Действие указа распространяется на исполнительные органы государственной власти Брянской области и другие государственные органы региона.

Согласно документу, выходной день с субботы 23 июня переносится на пятницу 29 июня.

Из-за празднования Дня партизан и подпольщиков в Брянской области поменяли местами рабочий и выходной день.

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