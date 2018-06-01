В субботу 23 июня брянцы будут работать, в пятницу 29-го – отдыхать
Из-за празднования Дня партизан и подпольщиков в Брянской области поменяли местами рабочий и выходной день.
Указ о переносе выходного дня подписал губернатор Александр Богомаз.
Согласно документу, выходной день с субботы 23 июня переносится на пятницу 29 июня.
Действие указа распространяется на исполнительные органы государственной власти Брянской области и другие государственные органы региона.
Руководителям органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности рекомендовано принять аналогичные решения.
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