Брянцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии

Жителей Брянска приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии.

Как сообщили в областной библиотеке имени Тютчева, с июня по октябрь Брянское региональное отделение Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры при поддержке Фонда президентских грантов проводит бесплатные пешеходные экскурсии по новым маршрутам по Брянску и окрестностям в рамках проекта «Сохраним вместе».

Экскурсии будут проводиться по субботам, начало в 12.00.

Предварительная запись ведется по e-mail voopik32@mail.ru (с пометкой «Заявка на экскурсию»). В заявке нужно указать наименование экскурсии, дату проведения, свою фамилию, имя, отчество, профессию, возраст.

Расписание экскурсий:

9 июня, 11 августа – «Брянский архитектурный авангард»;

16 июня, 18 августа – «Рождественская гора»;

23 июня, 15 сентября – «Любимый город, возрожденный из руин»;

30 июня, 4 августа – «Свенский монастырь и окрестности»;

7, 21 и 28 июля – «Тютчев и Брянск»;

14 июля, 22 сентября – «Портал в начало XX века по Вокзальной и Парковой»;

8 сентября, 6 октября – «Творцы послевоенного Брянска»;

29 сентября – квест «Старый дом в новом времени».