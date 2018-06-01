Брянцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии
Жителей Брянска приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии.
Как сообщили в областной библиотеке имени Тютчева, с июня по октябрь Брянское региональное отделение Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры при поддержке Фонда президентских грантов проводит бесплатные пешеходные экскурсии по новым маршрутам по Брянску и окрестностям в рамках проекта «Сохраним вместе».
Экскурсии будут проводиться по субботам, начало в 12.00.
Предварительная запись ведется по e-mail voopik32@mail.ru (с пометкой «Заявка на экскурсию»). В заявке нужно указать наименование экскурсии, дату проведения, свою фамилию, имя, отчество, профессию, возраст.
Расписание экскурсий:
9 июня, 11 августа – «Брянский архитектурный авангард»;
16 июня, 18 августа – «Рождественская гора»;
23 июня, 15 сентября – «Любимый город, возрожденный из руин»;
30 июня, 4 августа – «Свенский монастырь и окрестности»;
7, 21 и 28 июля – «Тютчев и Брянск»;
14 июля, 22 сентября – «Портал в начало XX века по Вокзальной и Парковой»;
8 сентября, 6 октября – «Творцы послевоенного Брянска»;
29 сентября – квест «Старый дом в новом времени».
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