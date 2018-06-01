Брянцу на полгода ограничили свободу из-за пьяной драки

Сотрудники смоленского «Горводоканала» проводят ремонтные работы на участке сети в областном центре, в связи с этим часть домов на улице 12 лет Октября и Витебском шоссе останется на два с половиной часа 21 июня без воды.

Смоляне выразили возмущение по поводу работы почтальона, который не выполняет свои обязанности и просто выбрасывает письма и корреспонденцию прямо на подоконник в подъезде дома на улице Маршала Еременко 64, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Пожар на складах на Мелиоративной в Гагарине Смоленской области произошел 20 июня, сообщает пресс-служба управления МЧС региона.

Ученики смоленских школ №34 и №11 смогут скоро поиграть на новом футбольном поле, которое строится между двумя этими учебными учреждениями; открытие запланировано на начало июля 2018 года.

Как сообщает региональная прокуратура, в марте житель Выгониского района гостил у знакомого. Друзья выпивали, когда между ними вдруг вспыхнула ссоры. Словесная перепалка, возникшая из-за незначительного повода, переросла в физическое насилие: гость ударил хозяина дома кулаком в лицо, сломав ему нос.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная! В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

«Футболомания» от «Ростелекома» – все, что нужно настоящему болельщику и его семье Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома».

Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

ООО БрянскЭлектро: клиентоориентированность - наша главная цель! Ровно год назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького дом 17 открылся Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро». Наш Центр открыт для граждан и представителей бизнеса и является единым Центром по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг Компанией на территории города Брянска и Брянской области. Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.

Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.

