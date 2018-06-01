Брянцу на полгода ограничили свободу из-за пьяной драки
Драка, вспыхнувшая по незначительному поводу, привела жителя Выгоничского района на скамью подсудимых.
Как сообщает региональная прокуратура, в марте житель Выгониского района гостил у знакомого. Друзья выпивали, когда между ними вдруг вспыхнула ссоры. Словесная перепалка, возникшая из-за незначительного повода, переросла в физическое насилие: гость ударил хозяина дома кулаком в лицо, сломав ему нос.
Суд приговорил жителя Выгоничского района к шести месяцам ограничения свободы.
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