Брянцев просят придумать кличку для кенгуренка из зоопарка

Брянцы смогут выбрать имя для кенгуренка, родившегося в зоопарке.

Напомним, в апреле кенгуру Кенга принесла потомство. Сейчас, сообщает зоопарк Брянска, кенгуренок окреп и уже покинул материнскую сумку.

1 июля, в честь двухлетия работы зоопарка, состоится большой праздник. В этот день выберут имя для кенгуренка.

«На принятие решения можете повлиять вы! Ждем всех на нашем дне рождении!» – обратились к брянцам сотрудники зоопарка.