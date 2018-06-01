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Брянцев просят придумать кличку для кенгуренка из зоопарка

Опубликовано Сегодня, 18:20

Брянцы смогут выбрать имя для кенгуренка, родившегося в зоопарке.

Напомним, в апреле кенгуру Кенга принесла потомство. Сейчас, сообщает зоопарк Брянска, кенгуренок окреп и уже покинул материнскую сумку.

1 июля, в честь двухлетия работы зоопарка, состоится большой праздник. В этот день выберут имя для кенгуренка.

«На принятие решения можете повлиять вы! Ждем всех на нашем дне рождении!» – обратились к брянцам сотрудники зоопарка.

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