Брянская больница оказывала медуслуги без лицензии
Брянская областная туберкулезная больница оказывала медицинские услуги без лицензии.
Проверку провела Прокуратура Злынковского района. Выяснилось, что главный врач, будучи должностным лицом, допустила осуществление медицинской деятельности в области стоматологии, патологической анатомии, медицинской статистики и рентгенологии без специального разрешения.
По решению мирового судьи главврача оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены, отметили в прокуратуре.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома».
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
Ровно год назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького дом 17 открылся Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро». Наш Центр открыт для граждан и представителей бизнеса и является единым Центром по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг Компанией на территории города Брянска и Брянской области. Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.