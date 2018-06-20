«Делают свои «дела»: коровы испортили брянцам отдых на пляже

Стадо коров вмешалось в пляжный отдых жителей Брянска.

Гневное сообщение одной из отдыхающих на озере Орлик Алены появилось в соцсетях.

«Всеми любимый Орлик. Семейный пляж. Много людей на пляже загорают и наслаждаются солнцем. Дети и взрослые купаются. Внезапно приходит никем не сопровождаемое стадо коров, идут по чужим покрывалам, делают свои «дела» на песок и в воду. Отдых испорчен у всех», – пожаловалась девушка.

«Действительно, да что они себе вообще позволяют», «Не переживайте. Отдыхайте. Представьте, что вы не на Орлике, а на Гоа. Там та же картина», – иронизируют в комментариях горожане.

Интернет-пользователи также отмечают, что «коровьи лепешки на фоне окурков и прочего мусора особо не видны». «Делают свои дела», а люди таким же образом не делают те же дела??? На фото девчули дуют «Жатецкого гуся» из баночки, и тут вопрос: они эти баночки унесут с собой??? Вот и я думаю, что нет», – пишут они.