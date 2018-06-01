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Брянские чиновники не дали денег на лекарство тяжелобольного ребенка

Опубликовано Сегодня, 17:00

Брянские чиновники оставили тяжелобольного ребенка без жизненно важного лекарства.

В прокуратуру обратился житель Фокинского района Брянска. Он рассказал, что его ребенок страдает тяжелым заболеванием. По закону дорогостоящее лекарство должно быть оплачено за счет областного бюджета. Однако сотрудники регионального департамента здравоохранения денег не выделили.

После вмешательства прокуратуры суд обязал чиновников обеспечить ребенка нужным препаратом. Решение в силу еще не вступило.

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