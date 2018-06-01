Жительница Клинцовского района получила 11 лет за убийство отчима

Жительницу Клинцовского района отправили в колонию за второе по счету убийство.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 2 ноября прошлого года пьяная женщина поссорилась с отчимом и, повалив его на пол, ударила ножом в область груди. Мужчина умер на месте.

Ранее женщину уже привлекли к уголовной ответственности за убийство.

На этот раз суд приговорил ее к 11 годам колонии общего режима.