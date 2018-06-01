«Рассосется»: в Брянске врач просмотрела лимфогранулематоз у пациентки

Жительница Брянска пожаловалась на некомпетентность врача городской больницы № 2.

Жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения.

«Возмущена работой врача-терапевта ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»… Обратилась к терапевту с жалобой на воспалившийся лимфоузел на шее. Доктор провел пальпацию узла. На вопрос: «Все ли нормально?» – ответила: «Да, нормально, не переживай, попьешь таблетки, рассосется», – рассказала ее автор.

По словам пациентки, после недели приема недешевых препаратов лимфоузел не только не рассосался, но и, напротив, увеличился в размерах.

«И я потеряла целую неделю драгоценного времени. Обратилась я сразу к другому терапевту. В итоге у меня обнаружили лимфогранулематоз, – пишет она. – Прошу разобраться с этим вопросом. Время для таких, как я, очень ценно! Мало того, я являюсь молодой мамой, ребенку еще нет года, лечение еще не началось, я уже не знаю, на кого и надеяться, только на Господа Бога».

Заместитель главного врача по поликлинической работе 2-й больницы Наталья Стрижак пообещала, что по факту обращения будет проведена служебная проверка.