В Брянске собаку заперли в камере хранения супермаркета

В Брянске сфотографировали собаку, запертую в камере хранения супермаркета.

Инцидент произошел в бежицкой «Линии», сообщают в соцсетях очевидцы.

Вероятно, хозяева отправились за покупками и решили таким образом надежно разместить пса на время своего отсутствия. Животное спокойно сидело в ячейке среди пакетов и рюкзаков других покупателей.

Комментируя фото, одни горожане оправдывают владельцев собаки, другие осуждают.

«Что такого? Собаку у магазина могут украсть. Моя если б влазила, тоже оставила так. 10 минут посидит, зато не украдут. Понимаю, если б ящик был глухой, этот с дырочками», – пишут первые. «Посадить туда хозяина собачки – и будет отлично», – возмущаются их оппоненты.