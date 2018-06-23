В Брянске чихуахуа тяжело пострадала от укуса пчелы

В Брянске чихуахуа проиграла схватку с пчелой.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, на прием в Центральную ветеринарную лечебницу обратились владельцы чихуахуа по кличке Боня. У собаки сильно отекла морда.

Оказалось, что владельцы выгуливали Боню в парке, где та решила полакомиться пчелой. Победу одержала пчела, ужалившая маленькую собачку.

В ветлечебнице животному оказали экстренную помощь.

«Укусы пчел, ос, шершней, пауков и муравьев могут быть проблемой для любой любопытной собаки. Яд этих насекомых вызывает различные проблемы, начиная от легкого раздражения и заканчивая тяжелым анафилактическим шоком», – рассказали в управлении ветеринарии, отметив, что тяжелые случаи требуют незамедлительного обращения к специалистам.