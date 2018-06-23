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Брянец пожаловался на бесчеловечность руководства детской больницы

Опубликовано Сегодня, 10:30

Руководство Брянской областной детской больницы «не заметило» инсульта сотрудницы.

С интернет-жалобой в департамент здравоохранения Брянской области обратился муж одной из сотрудниц больницы, отработавшей в бак-лаборатории 27 лет.

«В марте 2018 года случилось беда – у нее произошел инсульт головного мозга. В настоящее время администрация детской областной больницы не смогла найти времени навестить сотрудницу, попавшую в такую беду, и поддержать», – рассказал супруг медика.

По его словам, даже в День медицинского работника, который отмечался 17 июня, у руководства больницы «не нашлось человеческого внимания поздравить коллегу, еще не уволенного сотрудника медицинского учреждения».

Пока ответа на его обращение не поступало.

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