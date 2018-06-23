Фото собора на фоне молнии прославили Брянск

Во время грозы в Брянске сделали уникальные фотографии.

Фото кафедрального собора на фоне молний в соцсетях опубликовал брянец Олег Васильев. Снимки сделаны с Дома быта в разгар непогоды, обрушившейся на Брянск в минувшие выходные.

«Вот это кадр», «Красивый снимок!!!», «Зрелищно», – восторгаются брянцы. Горожане также гадают, не использовал ли автор фотошоп.

Между тем снимки уже облетели Интернет. «Очень красивый и редкий кадр», – вслед за брянцами пишут интернет-пользователи.