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Анонимная девушка подарила рации отряду «Лиза Алерт»

Опубликовано Сегодня, 15:00

Девушка подарила оборудование для поисков отряду «Лиза Алерт».

Как рассказали в отряде, девушка, передавшая пять раций, пожелала остаться неизвестной.

«Выражаем слова огромной благодарности и признательности девушке, пожелавшей остаться неизвестной. Отряду были подарены пять раций, которые очень необходимы при поиске людей в природной среде», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Добровольцы благодарят анонимную дарительницу. «Спасибо и низкий поклон!» – обратились они к ней.

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