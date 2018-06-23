Анонимная девушка подарила рации отряду «Лиза Алерт»

Девушка подарила оборудование для поисков отряду «Лиза Алерт».

Как рассказали в отряде, девушка, передавшая пять раций, пожелала остаться неизвестной.

«Выражаем слова огромной благодарности и признательности девушке, пожелавшей остаться неизвестной. Отряду были подарены пять раций, которые очень необходимы при поиске людей в природной среде», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Добровольцы благодарят анонимную дарительницу. «Спасибо и низкий поклон!» – обратились они к ней.