В Брянске объявили вознаграждение за поимку кота со сросшимися пальцами

В Брянске объявили вознаграждение за помощь в поисках кота.

Как рассказала в соцсетях владелица животного Лера Васильева, трехлетний Рыжик пропал в районе улицы Топальской в Советском районе.

«Окраска рыжего цвета, белый «фартук». Отличительная черта – больные лапки со сросшимися подушечками. Пушистый… Будем очень благодарны за помощь, вознаграждение гарантируется!» – обратилась она к брянцам.

Связаться с ней можно по телефону 8-968-662-85-07.