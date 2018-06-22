В Брянске две машины промчали по «зебре», невзирая на ребенка

В Брянске сняли запрещенный проезд двух машин по пешеходному переходу.

Инцидент произошел у гостиницы «Брянск» по проспекту Ленина в Советском районе. «Как не надо проезжать пешеходный переход», – подписал видео его автор Вячеслав Кащеев.

На записи видно, что по «зебре» дорогу переходит мальчик с самокатом. В первом ряду, чтобы пропустить пешехода, остановилась маршрутка, также затормозил второй ряд.

Несмотря на это, двое водителей продолжили движение по третьему ряду. Ребенок оказался сознательнее взрослых автомобилистов и остановился, чтобы убедиться в безопасности. Пропустив спешащих водителей, он благополучно пересек проезжую часть.

«В основном в Брянске практически все такие автохамы», «На этом пешеходнике постоянно такое», «В Брянске нулевая организация дорожного движения. На безопасность не выделяется средств», – возмущаются горожане.

Вероятно, видеозапись привлечет внимание сотрудников ГИБДД.