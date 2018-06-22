«Мегафон» незаконно взял на работу бывшего брянского налоговика

Прокурорская проверка вскрыла нарушения закона о противодействии коррупции в ПАО «Мегафон» в Брянске.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2017 года в городской филиал ПАО «Мегафон» приняли на должность специалиста по федеральной работе с претензиями бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Брянску.

В 10-дневный срок, предусмотренный законом, новый работодатель налоговую инспекцию не проинформировал.

Менеджера по персоналу ПАО «Мегафон» столичного филиала оштрафовали на 20 тысяч рублей.