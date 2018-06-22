Поиск по сайту

«Мегафон» незаконно взял на работу бывшего брянского налоговика

Опубликовано Сегодня, 15:00

Прокурорская проверка вскрыла нарушения закона о противодействии коррупции в ПАО «Мегафон» в Брянске.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2017 года в городской филиал ПАО «Мегафон» приняли на должность специалиста по федеральной работе с претензиями бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Брянску.

В 10-дневный срок, предусмотренный законом, новый работодатель налоговую инспекцию не проинформировал.

Менеджера по персоналу ПАО «Мегафон» столичного филиала оштрафовали на 20 тысяч рублей.

 910
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянский почтамт трижды незаконно взял на работу бывшего чиновника
  • Бывший глава Бежицы стал гендиректором с нарушением закона
  • «МегаФон» объявляет о кадровых изменениях в руководстве Центрального филиала Компании
  • FМ радио-викторину «Путешествуй с МегаФон»!
  • «МегаФон» обеспечил связью брянских таможенников
    •
    Новости регионов
    В Вязьме на протяжении двух недель горят остатки пиломатериалов
    16:03:52 26-06-2018
    Спасатели выполняют работы по уничтожению опилок на предприятии «Вязьма-лес», которые горят уже на протяжении двух недель, сообщил официальный сайт райцентра.
    В Смоленске врач не заметил у 11-летнего мальчика признаков аппендицита
    14:26:09 26-06-2018
    Смоленский следком занялся проверкой по заявлению родителей, которые пожаловались на врачей, предоставивших некачественную медпомощь их сыну, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
    Новая общественная уборная появится в Смоленске
    12:46:55 26-06-2018
    Общественный клозет установят в Смоленске на улице Барклая-де-Толли, для этого в городе уже создана рабочая комиссия.
    Toyota и «Волга» столкнулись в Смоленске на улице Бабушкина
    10:51:00 26-06-2018
    На улице Бабушкина у завода «Измеритель» в Смоленске 26 июня произошло ДТП с участием «Волги» и иномарки Toyota, сообщает паблик drive 2 smolensk  в соцсети.
    Свыше 3 тысяч смоленских подростков обеспечат летом работой
    10:37:26 26-06-2018
    Более тысячи школьников в Смоленской области уже трудоустроили на летний сезон, об этом стало известно 26 июня во время очередного заседания Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, которое прошло в формате видеоконференции с муниципальными образованиями в администрации региона под руководством заместителя губернатора Константина Никонова.
    Смолянам снова перенесли срок включения горячей воды
    08:07:06 26-06-2018
    Срок подачи горячей воды потребителям Промышленного и Ленинского районов Смоленска снова перенесли; на предприятии «Квадра» обещают вернуть это удобство 28 июня.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:20
    В Клинцах насильно госпитализировали девушку
    Сегодня, 15:40
    Две брянские выпускницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ
    Сегодня, 15:00
    «Мегафон» незаконно взял на работу бывшего брянского налоговика
    Сегодня, 14:20
    Коммунальщики и дорожники «футболили» брянцев из-за упавшего у цирка дерева (ФОТО)
    Сегодня, 13:40
    В Брянске бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч за взятку налоговику
    Сегодня, 13:00
    В Брянске упавшая с пяти метров труба пробила монтажнику голову
    Сегодня, 12:30
    Власти Брянска вновь взялись за киоски «Союзпечати»
    Сегодня, 12:00
    В Брянске водитель въехал в маршрутку и скрылся – разыскиваются очевидцы (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:30
    В Брянске две машины промчали по «зебре», невзирая на ребенка (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:00
    В Синезерках утонула 19-летняя вожатая
    Сегодня, 10:30
    В Брянске выброшенный из окна многоэтажки стол разбил балкон (ФОТО)
    Сегодня, 10:00
    В Брянске повышение пенсионного возраста назвали антинародной инициативой
    Сегодня, 09:30
    Одного из троих пропавших брянских пенсионеров нашли мертвым
    Сегодня, 09:00
    В Брянске инспектор ДПС попался на взятке в 15 тысяч
    Сегодня, 08:30
    Празднуя освобождение, брянец убил односельчанина за «неуважение»
    Сегодня, 08:00
    Из Десны под Брянском подняли тело 36-летнего мужчины
    Вчера, 19:00
    В Брянске объявили вознаграждение за поимку кота со сросшимися пальцами
    Вчера, 18:20
    В Брянске УК оштрафовали за свалку у жилых домов
    Вчера, 17:40
    Суд закрыл разрушающуюся брянскую сельскую школу
    Вчера, 17:00
    Почепского депутата изгнали из райсовета из-за сокрытия доходов
    Вчера, 15:40
    Украинец-нелегал ограбил «Брянский лен»
    Вчера, 15:00
    Анонимная девушка подарила рации отряду «Лиза Алерт»
    Вчера, 14:20
    Житель Клинцов убежал из «Дикси» с украденным коньяком, но наткнулся на полицейского
    Вчера, 14:11
    Центральная помойка Брянска победила городскую администрацию
    Вчера, 13:40
    Брянские девушки сорвали Парад невест
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:38
    МегаФон дарит брянцам фитнес-браслет при покупке смартфона Xiaomi
    22-06-2018, 16:36
    Энергетики Брянскэнерго работают в режиме повышенной готовности
    22-06-2018, 16:33
    АПХ «Мираторг» увеличил маточное поголовье КРС до  231 тыс. голов в рамках межрегионального проекта КРС
    22-06-2018, 15:28
    Роуминг на отдыхе: какая страна для путешествия вам подходит?
    22-06-2018, 15:11
    Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянец пожаловался на бесчеловечность руководства детской больницы
    Новости Происшествия
    Ураган валил в Брянске деревья и оставил горожан без света
    Общество О главном
    Брянские девушки сорвали Парад невест
    Новости Общество
    В Брянске собаку заперли в камере хранения супермаркета
    Новости Происшествия
    Мужчина почувствовал себя плохо и разбил лицо у ЦУМа в Брянске
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кредит или рассрочка. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

    В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
    РЖД новости
    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский

    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-ЛьговскийСегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

    МРСК новости
    МРСК Центра в День молодежи проведет в регионах ЦФО масштабную акцию за честное энергопотребление

    27 июня в регионах деятельности ПАО «МРСК Центра» (11 субъектов Центрального федерального округа) пройдет масштабная акция «Вору НЕТ!». Ее цель – привлечь внимания широкой общественности к проблеме безучетного и бездоговорного энергопотребления.

    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.