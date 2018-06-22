Коммунальщики и дорожники «футболили» брянцев из-за упавшего у цирка дерева

Жительница Брянска пожаловалась на бездействие коммунальных и дорожных служб.

Утром 24 июня перед зданием цирка в Советском районе на проезжую часть ружцнуло большое дерево.

«Оно перегородило пешеходную дорожку и проезжую дорогу. По счастливой случайности никто не пострадал», – рассказала в соцсетях местная жительница Ксюша Таричко.

По ее словам, дерево создало «аварийную ситуацию для машин», поскольку «из-за раскинувшейся кроны не видно встречных машин».

«Звонки во все дорожные и коммунальные инстанции с воскресенья бесполезны. Отсылают друг к дружке, а по факту ничего», – жалуется девушка.

Она также сообщила, что дерево оставалось неубранным с дороги и к вечеру понедельника.



