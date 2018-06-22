Две брянские выпускницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ
В Брянске две выпускницы стали 200-балльницами по итогам двух ЕГЭ.
Как сообщает департамент образования и науки Брянской области, получены результаты ЕГЭ по семи предметам: истории, географии, профильной и базовой математике, информатике и ИКТ, химии и русскому языку.
По этим предметам в Брянской области 50 100-балльников, причем две выпускницы набрали 200 баллов на двух экзаменах. Виктория Маслова из гимназии № 1 Брянска получила по 100 баллов по русскому языку и географии, Наталья Ковалева из школы № 22 Брянска – по русскому языку и истории.
«Я решила учиться в физико-математическом классе, так как легко давались математика и физика. В то же время мне нравились и естественные науки, и среди них – география. На стене моей комнаты висит карта, которую с раннего детства я любила изучать вместе с дедушкой. Вероятно, это и определило мой выбор. Я решила поступать на географический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Понимая необходимость систематизации изученного материала, я еще в 10-м классе начала усердно готовиться к сдаче Единого государственного экзамена. На протяжении двух лет я дополнительно занималась географией, русским языком и математикой со своими учителями. Конечно, перед экзаменом я очень волновалась, но была уверена в том, что смогу сконцентрироваться и получить результаты, соответствующие проделанной мной работе. Приятно осознавать, что твои труды не прошли даром. Я понимаю, что ЕГЭ – это проверка знаний и умений, полученных за 11 лет, а впереди – новая ступень на пути к будущей профессии. Я благодарна своим учителям, родителям за помощь и поддержку и уверена, что их не подведу», – рассказала Виктория Маслова.
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