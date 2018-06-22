В Клинцах насильно госпитализировали девушку

31-летнюю жительницу Клинцов госпитализировали в принудительном порядке.

Как сообщает региональная прокуратура, девушка больна туберкулезом. С августа 2017 года она состоит на учете в больнице, однако от лечения уклоняется и не является по вызовам врача.

Для предотвращения распространения туберкулеза прокурор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации жительницы Клинцов в областной противотуберкулезный диспансер.

Суд требование удовлетворил с немедленным исполнением. Сейчас девушка проходит лечение в больнице.