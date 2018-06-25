Глава Брянска «очень переживает» за жителей затапливаемого переулка Пилотов

Глава Брянска сочувствует жителям переулка Пилотов в Советском районе, регулярно затапливаемого во время дождей.

В минувшие выходные, во время урагана, дворы по переулку Пилотов вновь ушли под воду. 25 июня житель переулка Николай Шматков пришел на прием к главе города Александру Хлиманкову, чтобы в очередной раз рассказать ему о проблеме.

«Вашу проблему мы знаем и очень переживаем за всех жильцов, – заявил Хлиманков. – Проектно-сметная документация на строительство ливневой канализации готова, к концу недели должно быть заключение экспертизы по ней. Включили этот объект в план-график работ, ждем подтверждения финансирования. Как только поступят к нам деньги – размещаем на аукцион и начинаем работы. Это строительство есть в перечне объектов этого года».

Он также сообщил, что «ливневые канализации в нашем городе долгие годы вообще не строились, но это надо делать».

«Мы построили водоотведение на улице Романа Брянского. Так удается собирать воду со всего 5-го микрорайона. Мы делаем ливневую канализацию по проспекту Московскому. Идея и первые ее проекты появились еще в советские годы. Но тогда не рискнули приступить к таким очень масштабным работам. Сегодня у нас остался последний этап строительства ливневки в Фокинском районе, и мы его завершим… Возле вашего дома тоже обязательно сделаем водоотведение», – пообещал Хлиманков.