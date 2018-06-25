Заключенному ИК-6 в Клинцах незаконно дали работу

На улице Бабушкина у завода «Измеритель» в Смоленске 26 июня произошло ДТП с участием «Волги» и иномарки Toyota, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Общественный клозет установят в Смоленске на улице Барклая-де-Толли, для этого в городе уже создана рабочая комиссия.

Смоленский следком занялся проверкой по заявлению родителей, которые пожаловались на врачей, предоставивших некачественную медпомощь их сыну, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Спасатели выполняют работы по уничтожению опилок на предприятии «Вязьма-лес», которые горят уже на протяжении двух недель, сообщил официальный сайт райцентра.

Работники «Горзеленхоза» решили предупредить смоленских автомобилистов об опасностях на проезжих частях по-своему, поставив в ямы и выбоины ветки и кусты, сообщает паблик Drive2_smolensk в соцсети.

Следователи завели уголовное дело на сафоновского бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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