Заключенному ИК-6 в Клинцах незаконно дали работу
В исправительной колонии № 6 в Клинцах незаконно трудоустроили заключенного.
Как сообщили в прокуратуре, приказом начальника колонии на должность станочника деревообрабатывающих станков 1-го разряда приняли осужденного, не имеющего специального образования.
Документы о наличии у него квалификации станочника деревообрабатывающих станков в ИК-6 отсутствуют.
Из-за нарушения порядка трудоустройства Брянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях опротестовала приказ.
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