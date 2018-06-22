«Майские наказы выполнены»: в Брянске медики опровергли заявления о зарплате в 46 тысяч

Брянские медики не понимают, почему они не получают 46 тысяч рублей в месяц, в то время как чиновники отчитываются о выполнении майских указов президента.

Дискуссия развернулась на сайте департамента здравоохранения Брянской области. Одна из врачей поликлиники городской детской больницы № 1 поинтересовалась у чиновников из департамента разницей в озвучиваемой и реальной зарплате.

«По телевизору наш глава Брянска сообщил, что все майские наказы Путина выполнены и зарплата врача составляет 46 тысяч рублей. Но моя зарплата не соответствует этим данным», – говорится в обращении.

Главный врач Брянской городской детской больницы № 1 Елена Святогор подтвердила официальную информацию: «Среднемесячная заработная плата врачей ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» в 2018 году составила: за январь – 46001,4 рубля; за февраль – 46038,7 рубля; за март – 46414,65 рубля; за апрель – 46420,4 рубля; за май – 47000,9 рубля».

Она уточнила, что «среднемесячная заработная плата в размере 46000 рублей складывается не на ставку, а с учетом всех подработок, совместительства», также «в 2018 году была выплачена премия ко Дню медицинского работника».

«В учреждении неоднократно проводились рабочие собрания по разъяснению вопроса оплаты труда согласно положению об оплате труда работников ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1». В ближайшее время повторно будет проведено производственное собрание по вопросам оплаты труда», – также сообщила Елена Святогор.