Брянец заплатил кредит после ареста машины стоимостью 900 тысяч рублей

Житель Брянска нашел деньги на погашение кредита только после ареста машины.

Как сообщает региональное УФССП, житель Советского района задолжал «Сбербанку» по кредиту 124 тысячи рублей – добровольно расставаться с деньгами он не хотел.

В результате судебный пристав и представитель «Сбербанка» арестовали машину должника – Audi 2011 года выпуска. Пристав предварительно оценил автомобиль в 900 тысяч рублей.

Машину передали банку на ответственное хранение. В этот же день брянец вернул всю сумму долга.