Мэра Макарова призвали к ответу за свалки в центре Брянска
Прокуратура внесла главе Брянской горадминистрации представление из-за свалок в центре города.
Как сообщает региональная прокуратура, в ходе проверок несанкционированные свалки выявлены по улицам 3-го Июля, 25; Грибоедова, 27; Некрасова, 2; Спартаковской, 126, 128; а также по другим адресам в Советском районе.
«Наличие свалок связано с несвоевременным принятием должностными лицами Брянской городской администрации, Советской районной администрации мер по их ликвидации», – заявили в прокуратуре.
После представления в адрес мэра Макарова свалки убрали.
В отношении городского комитета по ЖКХ возбуждено административное дело. Материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Брянской области.
«Должностными лицами Советской районной администрации Брянска к управляющим организациям, организациям по вывозу ТБО принимается неполный комплекс мер реагирования, направленных на устранение свалок мусора и привлечение виновных лиц к административной ответственности», – также отметили в прокуратуре.
В адрес Александра Макарова внесено очередное представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.
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