Москвича оштрафовали на 21 тысячу за заросшие земли в Навлинском районе

Жителя Москвы оштрафовали за заросшие земельные участки в Навлинском районе.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, москвич владеет двумя участками площадью более 72 гектаров, предназначенными для сельхозпроизводства, однако никакой деятельности на них не ведет. В результате участки заросли сором.

Ранее его уже оштрафовали на 10,5 тысячи рублей, но штрафы землевладелец так и не оплатил. В отношении него возбудили новые административные дела.

Мировой суд судебного участка № 36 района Орехово-Борисово Северное города Москвы удвоил штраф – теперь жителю столицы предстоит заплатить более 21 тысячи рублей.