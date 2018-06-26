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Брянцев просят перевести деньги на спасение двух птенцов

Опубликовано Сегодня, 09:00

Жителей Брянской области просят помочь в спасении двух птенцов.

Напомним, на базе заповедника «Брянский лес» действует первый в регионе центр реабилитации диких птиц «Чернолесье». Его организовала сотрудница заповедника Евгения Кайгородова.

Как пояснили в «Брянском лесу» центр реабилитации – «организация, не нацеленная на прибыль, а напротив – постоянно нуждающаяся в средствах».

Сейчас на попечении у Евгении Кайгородовой находятся птенец серой неясыти из Трубчевска и птенец вяхиря из охранной зоны заповедника.

Помочь в их спасении можно либо став волонтером, либо перечислив деньги на счет Евгении Кайгородовой, сообщает заповедник. Номер карты «Сбербанка» 2202 2003 3780 1763.

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