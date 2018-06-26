«Не надо вспоминать о морали»: брянская блогерша вступилась за русских девушек

Брянская блогерша под ником milana_delana вступилась за русских девушек, мечтающих познакомиться с иностранными болельщиками в поисках лучшей жизни.

«Футбол объединяет и дарит любовь, а Москву сейчас просто наводнили болельщики со всей планеты. В Россию едут не только для того, чтобы посмотреть игру и поболеть за свою сборную, но и чтобы познакомиться с русскими девушками», – пишет на своей странице в Instagram milana_delana, имеющая 12,5 тысячи подписчиков.

По ее мнению, «для иностранного болельщика роман с русской красавицей – предел мечтаний», при этом «самые популярные болельщики из Аргентины, Бразилии, Мексики, Испании и Португалии», а «самые несчастные – из Кореи: наши девушки абсолютно не обращают на них внимания».

«Одинокие девушки приходят на Никольскую улицу по разным причинам. Кто-то действительно ищет свою любовь – вдруг она приехала из Бразилии? Другие ищут короткий адюльтер. А кому-то нужен богатый спонсор», – отмечает блогерша.

«Не надо думать плохо о русских девушках и вспоминать о морали. Они знакомятся с новыми людьми, набираются эмоций и ярких впечатлений, ведь такой чемпионат мира всего один раз в жизни», – также заявила она.