«Не надо вспоминать о морали»: брянская блогерша вступилась за русских девушек
Брянская блогерша под ником milana_delana вступилась за русских девушек, мечтающих познакомиться с иностранными болельщиками в поисках лучшей жизни.
«Футбол объединяет и дарит любовь, а Москву сейчас просто наводнили болельщики со всей планеты. В Россию едут не только для того, чтобы посмотреть игру и поболеть за свою сборную, но и чтобы познакомиться с русскими девушками», – пишет на своей странице в Instagram milana_delana, имеющая 12,5 тысячи подписчиков.
По ее мнению, «для иностранного болельщика роман с русской красавицей – предел мечтаний», при этом «самые популярные болельщики из Аргентины, Бразилии, Мексики, Испании и Португалии», а «самые несчастные – из Кореи: наши девушки абсолютно не обращают на них внимания».
«Одинокие девушки приходят на Никольскую улицу по разным причинам. Кто-то действительно ищет свою любовь – вдруг она приехала из Бразилии? Другие ищут короткий адюльтер. А кому-то нужен богатый спонсор», – отмечает блогерша.
«Не надо думать плохо о русских девушках и вспоминать о морали. Они знакомятся с новыми людьми, набираются эмоций и ярких впечатлений, ведь такой чемпионат мира всего один раз в жизни», – также заявила она.
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