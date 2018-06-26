В Брянске маршрутчика и девушку оштрафовали по видео очевидцев

В Брянске еще двоих водителей оштрафовали по видеозаписям, сделанным очевидцами.

Обе записи авторегистраторов были опубликованы в группе «Нарушение ПДД Брянск» в соцсети.

16 июня водитель микроавтобуса Fiat, маршрутного такси № 47, у дома № 119 по улице Красноармейской проехал на красный сигнал сфетофора. Как сообщили в городском ОГИБДД, по результатам административного расследования 30-летнего маршрутчика оштрафовали на 1 тысячу рублей.

25 июня у дома № 65 по улице Красноармейской 35-летняя водитель Opel повернула налево, невзирая на запрещающую такой маневр разметку. Девушку также оштрафовали на 1 тысячу рублей.