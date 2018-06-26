В Брянске маршрутчика и девушку оштрафовали по видео очевидцев
В Брянске еще двоих водителей оштрафовали по видеозаписям, сделанным очевидцами.
Обе записи авторегистраторов были опубликованы в группе «Нарушение ПДД Брянск» в соцсети.
16 июня водитель микроавтобуса Fiat, маршрутного такси № 47, у дома № 119 по улице Красноармейской проехал на красный сигнал сфетофора. Как сообщили в городском ОГИБДД, по результатам административного расследования 30-летнего маршрутчика оштрафовали на 1 тысячу рублей.
25 июня у дома № 65 по улице Красноармейской 35-летняя водитель Opel повернула налево, невзирая на запрещающую такой маневр разметку. Девушку также оштрафовали на 1 тысячу рублей.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
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