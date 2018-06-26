В Брянске православному центру помощи секс-зависимым дали бесплатное здание

Автономной некоммерческой организации «Православный региональный центр социальной адаптации и реабилитации» передали здание в безвозмездное пользование.

Соответствующее решение приняли депутаты горсовета.

Центр получил здание площадью 153,9 квадратных метра по улице Ново-Советской в Бежицком районе. До декабря 2017 года здесь располагался районный эксплуатационный участок № 4. Однако, сообщает горсовет, уже полгода здание пустует, и заявок от арендаторов не поступает.

В реабилитационном центре планируют проводить социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие алкогольной, наркотической, никотиновой, игровой и сексуальной зависимости. Также предусмотрена помощь участникам боевых действий и заключенным.

«Мы поддерживаем социально направленные общественные организации. Этот центр занимается очень важной работой. Наше общество нуждается в этом. Конечно, и контролировать эту деятельность мы тоже будем. Планируем посещать центр, следить за использованием помещений по назначению», – заявил глава Брянска Александр Хлиманков.