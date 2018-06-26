В Брянске осудили 25 наркоторговцев, действовавших в трех областях

В Брянске перед судом предстали сразу 25 наркоторговцев.

Как сообщает региональная прокуратура, с августа 2015 года по март 2016 года участники организованной группы бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики в Брянской, Калужской и Тверской областях.

В 2016 году членов группы задержали полицейские. Из незаконно оборота изъято 8 килограммов «солей» и «спайсов».

Суд приговорил наркоторговцев к срокам от 2 лет 7 месяцев до 13 лет 6 месяцев. Отбывать наказанием им предстоит в колониях строгого и общего режимов.

Приговор в силу еще не вступил.