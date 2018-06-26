В Фокино коммунальщики сравняли волейбольную площадку с землей

Коммунальщики уничтожили волейбольную площадку в Фокино.

О случившемся в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, работники коммунальных служб ремонтировали трубопровод на улице Мира. В результате от площадки для занятий волейболом осталось только название.

В настоящее время, сообщают жители Фокино, рабочие пытаются восстановить былой вид площадки. Очевидно, что сделать это будет непросто.

«Уже все делают. Очень оперативно, даже не верится, но это правда», – тем не менее радуются местные жители.





