В возрасте 47 лет умер инспектор брянского Россельхознадзора

1157 жителей Смоленской области обратились после укусов животных за помощью врачей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Организованная группа преступников, которая в течение семи лет занималась вымогательством денег у смоленских бизнесменов, пойдет под суд; уголовное дело направила прокуратура Заднепровского района, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Холм-Жирковском районе Смоленской области предприятие «Агибалово» построило незаконный скотомогильник; по этому поводу прокуратура направила иск в районный суд, документ рассмотрели и удовлетворили.

Пожар в частном доме произошел 28 июня в деревне Малое Токарево Гагаринского района, в итоге погибла женщина, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Говорящие» светофоры поставят в областном центре и Вязьме, сообщил Смоленский автопортал.

вария с участием автомобиля «Нива» на улице Щорса произошла в областном центре, видео уже появилось в соцсети «ВКонтакте».

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«Коллективы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям и ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича Батова. Скорбим вместе с ними о безвременной утрате», – также говорится в сообщении ведомства.

Юрию Батову было 47 лет, сообщили в Россельхознадзоре.

26 июня скончался государственный инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте регионального Управления Россельхознадзора Юрий Батов.

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