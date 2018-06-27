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Житель Сельцо потратил маткапитал на ремонт дома и оставил пятерых детей без жилья

Опубликовано Сегодня, 12:00

Житель Сельцо потратил материнский капитал на ремонт дома, а затем развелся с женой – матерью пятерых его детей.

Как сообщили в прокуратуре, куда пожаловалась многодетная мать, по закону родители при направлении материнского капитала на ремонт жилья в течение полугода после получения денег обязаны оформить помещение в общую собственность, включая детей и супругов, с определением размера долей.

Житель Сельцо предпочел развесить с супругой, не предоставив ей и пятерым детям долей в отремонтированном доме.

Прокурор Сельцо обратился в суд. Только после этого мужчина добровольно исполнил требования.

«Нарушенные права многодетной матери и пяти несовершеннолетних восстановлены», – отметили в прокуратуре.

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