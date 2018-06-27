Путин поздравит 579 старейших жителей Брянской области

В июле 579 старейших жителей Брянской области получат персональное поздравление от президента Владимира Путина.

Как сообщили в региональном Отделении ПФР, 579 старейшим брянцам в июле исполнится 90, 95, 100 и 105 лет.

480 жителей области отметят свой 90-й день рождения, 86 – 95-й. 10 долгожителей из Брянска, Стародуба, Новозыбкова, Клинцов и Комаричей отпразднуют 100-летний юбилей. Троим именинникам из Навлинского, Климовского районов и Брянска исполнится 105 лет.

Среди юбиляров есть люди с необычными, редкими именами, такими как Анисья, Нона, Алимпиада, Федосья, Капиталина и Гаврил.