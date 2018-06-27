Психбольную жительницу Брянской области приговорили к 11 годам за убийство

Жительница Клинцовского района зарезала сожителя своей матери.

Трагедия произошла 2 ноября 2017 года, сообщает Клинцовский районный суд.

Пьяная женщина поссорилась с сожителем матери и ударила его ножом в грудь – тот умер на месте в результате массивной кровопотери.

Своей вины женщина не признала. По статье «Убийство» суд приговорил ее к 11 годам колонии общего режима.

Поскольку жительница Клинцовского района страдает психическим расстройством, ей предстоит принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.