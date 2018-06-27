В Брянске ИП заплатил налоги после запрета выезда за границу

В Брянске индивидуальный предприниматель нашел деньги на оплату долга только после запрета на выезд за пределы России.

Как сообщили в региональном УФССП России, бизнесмен из Советского района Брянска задолжал 235 тысяч рублей по налогам.

Добровольно расставаться с деньгами он не спешил. Тогда судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем, проверил банковские счета и вынес постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Последняя мера оказалась наиболее действенной. Должник оперативно погасил задолженность, после чего все ограничения в отношении него были сняты.