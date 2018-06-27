В Радице-Крыловке пройдет казачий фестиваль «Станица «Брянская».
В Брянске пройдет III Международный фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица «Брянская».
Как сообщает департамент внутренней политики Брянской области, праздник начнется в 9.00 4 августа в поселке Радица-Крыловка.
В рамках фестиваля пройдут выставки народных ремесленников, концерты творческих коллективов, джигитовка, конный котильон, открытый турнир по рубке шашкой на Кубок губернатора Брянской области и Кубок главы города Брянска по конкуру.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
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Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с приходом южного циклона ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. Согласно метеопрогнозам, непогода, в частности, затронет Брянскую, Тверскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую, Курскую, Ярославскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, где работает ПАО «МРСК Центра», а также Калужскую и Тульскую области – регионы ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.