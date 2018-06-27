В Радице-Крыловке пройдет казачий фестиваль «Станица «Брянская».

Двое мужчин 1965 и 1977 годов рождения получили ожоги средней тяжести во время пожара, который случился в трехкомнатной квартире, расположенной в четырехэтажном жилом доме на улице Ленина в Ельне, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

На улицы Смоленска трамваи №1 возвратят 5 июля, причина – сотрудники компании «Квадра» не успевают завершить ремонт на улице 25 Сентября.

Сильные дожди и грозы с градом обещают в Смоленской области в субботу, 30 июня, сообщили в пресс-службе управления МЧС региона.

В Промышленном районном суде местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил гражданскую жену.

В рамках фестиваля пройдут выставки народных ремесленников, концерты творческих коллективов, джигитовка, конный котильон, открытый турнир по рубке шашкой на Кубок губернатора Брянской области и Кубок главы города Брянска по конкуру.

Как сообщает департамент внутренней политики Брянской области, праздник начнется в 9.00 4 августа в поселке Радица-Крыловка.

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