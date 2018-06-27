В Брянске отметили День партизан и подпольщиков
29 июня в Брянске и области с размахом отметили День партизан и подпольщиков.
Торжества начались на площади Партизан, где в рамках Международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины» состоялся торжественный митинг «Пусть живет партизанское братство». Участие в нем приняли ветераны Великой Отечественной войны, делегации из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, трудоые коллективы, школьники и студенты.
Вместе с артистами ансамбля народной музыки «Ватага» они исполнили песню «Шумел сурово брянский лес», после чего на площади показали фильм о партизанском движении.
Также участники митинга возложили цветы к Вечному огню памятника Воинам и партизанам. Затем с праздничным концертом у памятника выступили Брянский городской духовой оркестр, Российский духовой оркестр и оркестр Москвы.
Праздничные мероприятия продолжились на Партизанской поляне, где прошла патриотическая акция «По праву памяти живой!» с реконструкций исторических событий, театрализованными экскурсиями и традиционным партизанским привалом.
Представительство Брянской области в Москве во главе с заместителем губернатора Геннадием Лемешовым возложили от имени жителей Брянска корзину цветов у стен Кремля на аллее городов воинской славы.
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