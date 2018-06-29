Брянцы устроили ночные гуляния после победы сборной России

Жители Брянска отметили победу сборной России ночными гуляниями.

1 июля российские футболисты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Брянские болельщики встретили это событие ликованием. Сотни горожан устроили массовые гуляния, продолжавшиеся и после наступления темноты.

В соцсетях опубликованы видеозаписи, на которых запечатлены празднующие победу брянцы.

«Ура! Ребята, радуйтесь за сборную страны! Ведь реально есть повод, чтобы радоваться! А грустить и печалиться поводов у нас и так предостаточно», «Слово сдержали ребята. Всегда были как балерины, а сейчас мужики. Трансформация на пятерку. Всем бы таких перевоплощений. И во всем», – пишут одни горожане. «Прошли в 1/4 финала – и что??? Мир перевернулся? Успокойтесь уже, люди!» «У меня тут в подъезде болельщик лежит… Можете приехать и забрать его», – отмечают другие.