Мэрия призвала брянцев не покупать поддельное масло
Мэрия Брянска обратилась к горожанам по поводу сливочного масла.
«Не покупайте фальсифицированное сливочное масло!» – сообщает сайт мэрии.
По поручению Правительства России АНО «Роскачество» совместно с территориальными управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора России проверили масло «Крстьянское» с массовой долей жира 72,5% стоимостью 100-500 рублей за килограмм.
Всего выявлено семь случаев фальсификации со стороны пяти производителей.
Поддельным признали масло «Лав продукт» ООО «Лав продукт», «Крестьянское из Башкирии» ИП Клюкин В. В., «Аппетитно круглый год», «То, что надо!» и «Торговый дом Сметанин» ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», «Буденновскмолпродукт» ОАО «Буденновскмолпродукт» и «Волжаночка» АО «Молсыркомбинат-Волжский».
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